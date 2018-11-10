"كبار أبها" و"شباب جدة" أبطال لتايكوندو المنطقة الغربية‎

حقق الفريق الأول بنادي أبها بطولة المنطقة الغربية المفتوحة للتايكوندو بعد أن حاز على (56) نقطة في المنافسات التي اختتمت أمس الجمعة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة بمشاركة (140) لاعباً يمثلون (20) نادياً، وحل وصيفاً نادي الوحدة بـ (46) نقطة، وجاءت مدرسة جدة ثالثاً بـ (23) نقطة .

وفي منافسات فئة الشباب انتزع نادي جدة اللقب بـ (35) نقطة، وهي ذات النقاط التي حصدها الوصيف نادي أبها وبفارق الميداليات الذهبية لصالح جدة فيما حل نادي حراء ثالثاً بـ (28) نقطة .

توج الفائزين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد محمد نوح قاضي، موجهًا شكره لكافة المشاركين في البطولة وللنادي المستضيف نادي الوحدة على جهودهم ومكتب الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة ولكافة الجهات المساندة، مهنئاً الأندية المتأهلة لبطولات أبطال المناطق .