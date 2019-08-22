"فخر المسلمين".. "آل الشيخ" يترأس وفد المملكة في افتتاح أكبر جامع بالشيشان

من أكبر جوامع أوروبا وتحفة للعمارة الإسلامية الحديثة على طراز البوابات الأربع

يترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في افتتاح جامع " فخر المسلمين" يوم غد الجمعة في مدينة شالي بالجمهورية الشيشانية، الذي يعد أكبر جامع في الجمهورية برعاية الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف، وذلك بمشاركة وفود إسلامية من عدد من الدول.

تأتي تلك المشاركة انطلاقاً من دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وتشجيع أي عمل يخدم الإسلام، ويسهم في جمع الكلمة وتوحيد الصف الإسلامي.

ويضم الوفد المرافق للوزير، المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعدداً من مسؤولي الوزارة.

يذكر أن جامع "فخر المسلمين" بني في مدينة شالي بالجمهورية الشيشانية، ويعد من أكبر الجوامع بأوروبا، كما يعتبر تحفة العمارة الإسلامية الحديثة بني على طراز البوابات الأربع المتناظرة، والتي يقابل بعضها بعضاً.

ويتكوّن الجامع من طابقين بالإضافة إلى القبو، ويأخذ الجامع شكلاً مربعاً ويصل طول الضلع فيه إلى "65" متراً، ويبلغ طول أسس الجامع الخراسانية "100" متر، وتبلغ المساحة الشاغرة للمسجد "9.700" متر مربع، وتبلغ القدرة الاستيعابية للجامع في الداخل 20 ألف مصلٍّ، وفي الخارج مائة ألف مصل.

وبني بجانب الجامع أربعة أبنية خاصة فيها أماكن الوضوء، وتحيط بالمسجد مناطق خضراء تبلغ مساحتها "15 ألف" متر مربع.