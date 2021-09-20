"الصحة": تسجيل 63 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 71 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546612 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 71 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535602 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8667 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2343 والحالات الحرجة 339 حالة.

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20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 03:39 PM

"الصحة": تسجيل 63 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 71 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546612 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 71 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535602 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8667 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2343 والحالات الحرجة 339 حالة.

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