"الصحة": تسجيل 63 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 71 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546612 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 71 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535602 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8667 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2343 والحالات الحرجة 339 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546612 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 71 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535602 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8667 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2343 والحالات الحرجة 339 حالة.