"اليحيى" يستقبل أول رحلة تحمل ركّابًا لموسم العمرة

قادمة من ماليزيا عبر مطار جدة

استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء اليوم؛ أول رحله تحمل ركابًا معتمرين ووصلت على متن الخطوط السعودية، قادمين لأداء مناسك العمرة من ماليزيا (كوالالمبور).



وكان الاستقبال بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد فهاد الجعيد، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان محمد اليوسف، وعدد من منسوبي الجوازات بالمطار؛ حيث تم استقبال المعتمرين بالورود والهدايا وعبارات الترحيب.



من جهته أكد اللواء "اليحيى" جاهزية المديرية العامة للجوازات لاستقبال وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول ومغادرة المعتمرين في جميع منافذ المملكة؛ إذ إن هناك استعدادات تامة على مستوى القوة البشرية وأحدث الأجهزة التقنيّة.