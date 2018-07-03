29 تنبيهاً من القنصلية العامة بـ"قوانجو" إلى السعوديين.. لا للسوق السوداء

دعت المواطنين الزائرين للمدينة أو مقاطعاتها إلى عدم التردد في التواصل معها

دعت القنصلية السعودية العامة في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، كل المواطنين السعوديين الزائرين لمدينة قوانجو أو المقاطعات التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي في جنوب الصين (قوانغ دونغ - قوانغشي - هاينان - فوجيان) إلى عدم التردد في التواصل معها عند حاجتهم للمساعدة أو المشورة على هاتف القنصلية رقم (862036697666+)؛ خلال أيام الدوام الرسمي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 حتى 16:00 أو على هاتف شؤون المواطنين السعوديين في الحالات الطارئة (8618998378131 +) على مدار الـ24 ساعة.

وحرصاً من القنصلية على راحة وأمن وسلامة المواطنين السعوديين فإنها تأمل الاطلاع على الإرشادات والتنبيهات التالية:

إرشادات قبل الوصول لـ"قوانجو"

• التأكد من سريان صلاحية جواز سفرك لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

• عند الرغبة في السفر إلى جمهورية الصين الشعبية يجب الحصول على تأشيرة من ممثلياتها، وعند طلب التأشيرة يجب مراعاة الدقة في تعبئة كل نماذج طلب التأشيرة.

• احرص على التعامل في حجوزاتك الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات مع مكاتب مرخصة أو عن طريق مواقع الإنترنت المعروفة والمعتمدة عالمياً.

• عند وصولك إلى جمهورية الصين الشعبية عليك تعبئة نماذج الدخول بكل دقة ومراعاة الدقة أيضاً عند الإجابة عن استفسارات مسؤولي منافذ الدخول وأن تكون الإجابة على قدر السؤال.

• يجب الإفصاح لموظف الجمارك عن كل ما يوجد بداخل أمتعتك.

• في حال الرغبة في استخدام بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان عليك مراجعة البنك الذي تتعامل معه في المملكة؛ لتفعيل تلك البطاقات قبل السفر إلى جمهورية الصين الشعبية.

إرشادات بعد الوصول لـ"قوانجو"

• توصي القنصلية كل المواطنين بضرورة تسجيل جوازات سفرهم إلكترونياً على موقع وزارة الخارجية أو موقع القنصلية على رابط تسجيل الجواز: www.mofa.gov.sa/EServ/ServiceCatalog/pages/serviceDetails.aspx أو بزيارة القنصلية.

• عند الرغبة في تأجير شقة أو منزل أو سيارة لا بد أن يكون هناك (عقد قانوني) معتمد موضح به كل شروط وبنود عقد التأجير، مع ضرورة الالتزام بما تضمنه العقد؛ تجنباً لأي نزاعات قانونية مع ضرورة تسجيل مقر السكن إذا كان شقة أو منزلاً لدى أقرب مركز شرطة.

• في حال فقدان أو سرقة جواز السفر يجب إبلاغ أقرب مركز شرطة "فوراً" مع الحرص على تسجيل رقم وتاريخ الحالة كما هو مدون في سجلات أقسام الشرطة، ومن ثم مراجعة القنصلية لإكمال الإجراءات اللازمة لإصدار تذكرة المرور للعودة إلى المملكة.

• ضرورة صرف الريال السعودي إلى دولار أو إلى عملة الصين "إيوان - ريمنبي" وصرفها من البنوك الرسمية خشية التزوير.

• أهمية الاحتفاظ برقم السجل المدني؛ لتسهيل الرجوع إليه عند الحاجة خاصة في حال مراجعة القنصلية عند فقدان جواز السفر، لا سمح الله.

• عدم رهن جواز السفر أو الهوية الوطنية لدى أي جهة من الجهات مهما كان الأمر.

• ضرورة التزام الصمت عند التحقيق أو الاستجواب بشأن أي قضية والاتصال فوراً بالقنصلية وفي أي وقت ليتم حضور الموظف المختص ومحامي القنصلية وعدم التوقيع على أي إقرار أو تعهد أو محضر، دون وجود موظف من القنصلية ومحامي القنصلية.

• يمنع إدخال المأكولات والمواد الغذائية لجمهورية الصين الشعبية، وللتعرف على قائمة الممنوعات والقيود في جمهورية الصين الشعبية عليك الاستفسار عنها عن طريق ممثلياتها.

• ضرورة إبداء الاحترام لقوانين وأنظمة جمهورية الصين الشعبية.

• عدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أياً كان؛ تجنباً لتهمة حيازة وثائق لا تخصك أو الاتهام بسرقتها.

• إذا كانت زيارتك من أجل الدخول في بعض الأعمال التجارية فيجب قبل الدخول في مفاوضات مع شركات أو أفراد مراجعة الغرف التجارية في المملكة قبل سفرك، أو الاستعانة بالملحقية التجارية في بكين؛ للتأكد من سلامة وضع تلك الشركات حتى لا تقع ضحية للغش والتزوير وعليك استشارة محامٍ قبل إبرام أية عقود.

• عدم التعامل مع مكاتب الوساطة التجارية غير المرخصة وأن يتم التعامل التجاري من خلال المعارض الرسمية أو المكاتب المعتمدة من وزارة التجارة الصينية.

• عدم منح الثقة للأشخاص غير المعروفين الذين يعرضون الخدمات بصفتهم الشخصية سواء في المطارات أو في المعارض التجارية أو في الأماكن العامة.

• عدم التعامل بالنقد في الأعمال التجارية إلا في أضيق الحدود وتوثيق ذلك قدر الإمكان.

• عدم حمل مبالغ نقدية تتجاوز 5000 دولار أمريكي لكل مسافر أثناء الدخول للصين أو الخروج منها؛ تجنباً لتعرض النقد للمصادرة.

• ضرورة صرف العملة في الأماكن الرسمية الصينية المخصصة (كالبنوك ومحلات الصرافة المعتمدة) وعدم التعامل مع السوق السوداء.

• ضرورة مغادرة جمهورية الصين الشعبية قبل انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة على الجواز، حيث إن التأخر في المغادرة يعرضك للمنع من السفر والإيقاف ودفع غرامات مالية.

• في حال الرغبة في زيارة هونج كونج أو مكاو أو مغادرة الصين ومن ثم العودة لها مرة أخرى يجب أن تكون تأشيرة الدخول (متعددة السفرات) وليست لسفرة واحدة.

• ضرورة حمل ما يدل على هويتك الشخصية في جميع الأماكن؛ وذلك لقيام الشرطة ببعض حملات التفتيش للأجانب المقيمين.

• عند استخدام سيارات الأجرة (التاكسي) يجب التأكد من سلامة النقود التي يعطيها السائق لك مع أخذ فاتورة؛ حتى يتسنى الوصول إلى شركة التاكسي في حال نسيان متعلقاتك الشخصية معه.

• أهمية الاحتفاظ بالفواتير والإيصالات عند شراء أي ملابس أو بضاعة أو غرض معين والاحتفاظ بالوصفات الطبية وفواتير شراء الأدوية التي قد يضطر الزائر لأخذها من وإلى المملكة حتى لا يتم تأخير المواطن أو توقيفه عند المغادرة من قبل جمارك المطار عند الاشتباه بهذه الأدوية.

• إن شراء كمية من البضائع المقلدة بقصد التجارة ووضعها ضمن أمتعتك الشخصية عند مغادرتك الصين يعرضها للمصادرة ويعرضك للمساءلة من قبل سلطات المطار.

• أهمية الحضور للمطار قبل موعد إقلاع الطائرة بثلاث ساعات.