السديس: كافة إدارات الرئاسة أبدت جاهزية احترافية ما أدى إلى نجاح كافة الخطط

قال: جاءت بالتعاون مع الجهات العاملة بالحرم التي ساهمت معنا في حماية المعتمرين

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود الإدارة العامة للحشود والتفويج، وجاء ذلك خلال لقائه بمنسوبيها اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

وأكد على دور الإدارة الهام الذي قدمته في تنظيم وتفويج المصلين والمعتمرين طيلة شهر رمضان المبارك، ودورهم الكبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام؛ من خلال تنظيم الحشود والتأكد من عدم التقارب الجسدي فيما بينهم أثناء توافدهم لأداء نُسكهم.

وأضاف الشيخ السديس أن كافة إدارات الرئاسة أبدت جاهزية احترافية خلال الموسم، مما أدى بعد توفيق الله -عز وجل-؛ إلى نجاح كافة الخطط الموضوعة، بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام، التي ساهمت معنا في حماية المعتمرين والمصلين من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية.

من جهتهم عبر منسوبو الإدارة العامة للحشود والتفويج عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس العام؛ نظير الدعم غير المحدود الذي لمسوه، مؤكدين استمراريتهم في تقديم المزيد من الجهود خدمةً لقاصدي المسجد الحرام.