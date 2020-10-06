الخطوط السعودية: الوكيل السياحي مسؤول عن إعادة قيمة تذاكر الطيران

تذاكر سفر مدتها عام

كشفت الخطوط السعودية عن الطريقة التي يمكن بها إعادة واسترجاع قيمة التذاكر الملغاة أو المؤجلة والصادرة عن طريق شركة سياحة وحجز تذاكر طيران أو مؤسسة سياحية أو وكيل سياحي.

وعبر منصة تويتر، كشفت الخطوط، الإجراءات التي يمكن للمسافر اتخاذها في حالة عدم استخدام التذكرة لمدة سنة من تاريخ الحجز، وردت الخطوط السعودية بأنه لا يمكن تغيير أو استرجاع التذاكر الصادرة عبر وكيل سفر وسياحة؛ وإنما فقط التذاكر التي تم إصدارها من طرف الخطوط نفسها، وطلبت الخطوط التواصل مع وكيل السفر الخاص ليتمكن المسافر من الاسترجاع.

الخطوط السعودية

20

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 02:05 PM

تذاكر سفر مدتها عام

الخطوط السعودية: الوكيل السياحي مسؤول عن إعادة قيمة تذاكر الطيران

خالد خليل

الرياض

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كشفت الخطوط السعودية عن الطريقة التي يمكن بها إعادة واسترجاع قيمة التذاكر الملغاة أو المؤجلة والصادرة عن طريق شركة سياحة وحجز تذاكر طيران أو مؤسسة سياحية أو وكيل سياحي.

وعبر منصة تويتر، كشفت الخطوط، الإجراءات التي يمكن للمسافر اتخاذها في حالة عدم استخدام التذكرة لمدة سنة من تاريخ الحجز، وردت الخطوط السعودية بأنه لا يمكن تغيير أو استرجاع التذاكر الصادرة عبر وكيل سفر وسياحة؛ وإنما فقط التذاكر التي تم إصدارها من طرف الخطوط نفسها، وطلبت الخطوط التواصل مع وكيل السفر الخاص ليتمكن المسافر من الاسترجاع.

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الخطوط السعودية

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