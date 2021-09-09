تنبيه من حالة أمطار رعدية على جازان مصحوبة برياح

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والريث، وبيش، وجازان، وصبيا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.