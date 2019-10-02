أمير الرياض يستقبل عدداً من رؤساء المحاكم ويبحث التسهيلات التقنية للمراجعين

تبادل الأحاديث حول شؤون المنطقة والتطور القائم على المحاكم وجاهزيتها

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه، مساء أمس الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية جرياً على عادة سموه عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي ورؤساء المحاكم.

وفي التفاصيل، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث عن الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة والتطور القائم على المحاكم وجاهزيتها.

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى الإجراءات العدلية وتسهيلاتها التقنية للمتقدمين والمراجعين والربط بين المحاكم والقضاة وسرعة الإنجاز والأحكام والتبليغ وقياس رضا الناس عن الخدمات المقدمة.

وأكد أمير المنطقة على التطور التقني الذي تتميز به وزارة العدل في المملكة والمستوى العالي الذي حققته في هذا المجال، واهتمام وحرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على كل ما يخدم المواطن ويحقق له الخدمة كاملة في عدل ورخاء.

وحضر الاستقبال الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن جلوي والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.

