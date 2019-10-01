أمير منطقة الباحة يستقبل إدارة نادي الحجاز

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم، رئيس نادي الحجاز الرياضي عبدالله بن عبدالواحد الغامدي، وأعضاء النادي.
وفي بداية الاستقبال رحب الأمير حسام بالغامدي ومرافقيه، متمنياً لهم التوفيق.
واستمع أمير الباحة إلى شرح من رئيس نادي الحجاز عن جهود النادي الحالية وما وصلوا إليه من مستوى.
وأكد خلال اللقاء على أهمية تقديم أفضل الجهود خلال الموسم القادم بما يحقق التأهل للدرجات المتقدمة، واعداً بتقديم الدعم اللازم للنادي لتقديم أفضل المستويات.
من جهته أعرب الغامدي عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة لدعم النادي.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 07:44 PM

أمير منطقة الباحة يستقبل إدارة نادي الحجاز

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم، رئيس نادي الحجاز الرياضي عبدالله بن عبدالواحد الغامدي، وأعضاء النادي.
وفي بداية الاستقبال رحب الأمير حسام بالغامدي ومرافقيه، متمنياً لهم التوفيق.
واستمع أمير الباحة إلى شرح من رئيس نادي الحجاز عن جهود النادي الحالية وما وصلوا إليه من مستوى.
وأكد خلال اللقاء على أهمية تقديم أفضل الجهود خلال الموسم القادم بما يحقق التأهل للدرجات المتقدمة، واعداً بتقديم الدعم اللازم للنادي لتقديم أفضل المستويات.
من جهته أعرب الغامدي عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة لدعم النادي.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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