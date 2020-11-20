إقبال ملحوظ على مزاد العظيم للإبل في حائل

اللجنة المنظمة تعاونت مع عدة جهات حكومية

شهد مزاد العظيم للإبل بمنطقة حائل في نسخته الثانية، إقبالًا كبيرًا من قِبَل محبي الإبل وزوار الفعاليات المصاحبة للمزاد في يومه الرابع منذ انطلاقه الاثنين الماضي.

وذكر رئيس اللجنة المنظمة للمزاد، عبدالله بن سعود اللغيصم، أن اللجنة عَمِلت منذ وقت مبكر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة، على تهيئة الموقع في حراج الإبل وموقع سوق الحِرَف اليدوية وسوق الأسر المنتجة ومخيمات الأهالي المشاركين.

وقال: الإقبال متزايد خلال الأيام الأولى من انطلاق المزاد، في ظل توافد كبير للمشاركة من قِبَل ملاك الإبل في منطقة حائل؛ مما ساهم في دعم الحركة الاقتصادية في بقية المواقع كالسوق الشعبي الذي ضم أركانًا متنوعة اشتملت على مبيعات حِرَفية ومأكولات شعبية وعربات "الفودترك".

وأضاف "اللغيصم" أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير جميع وسائل الاحترازات اللازمة ضد وباء فيروس "كورونا" مع تفعيل الجانب التوعوي بأهمية التقيد بلبس الكمامات مستعينين بمكبرات الصوت في الممر العام للموقع وفي نقطة الحراج.

جدير بالذكر أن بلدية سميراء تقوم برش موقع المزاد على مدار اليوم، كما تشارك فرقة من شرطة سميراء وفرقة من شرطة العظيم في متابعة الجوانب الأمنية في السوق والمخيمات وحراج الإبل، بالإضافة إلى مشاركة مركز الرعاية الأولية بالعظيم بكادر طبي وبعربة متنقلة مجهزة بكل الأجهزة الطبية.