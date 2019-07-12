خالد الحارثي خرج من "وسام الطائف" ولم يعد منذ يومين

عمره 16 عاماً.. ولا يعاني من أي مشاكل صحية

تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو الشاب خالد أحمد الحارثي، البالغ 16 عامًا، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الأربعاء الماضي، عقب خروجه من منزله، في حي الوسام.

وقال شقيق المفقود المواطن مهند الحارثي: إن "خالد" اختفى يوم الأربعاء الماضي بعد المغرب ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، مشيرًا إلى أن شقيقه لا يعاني من أي مشاكل صحية، وكان يرتدي وقت خروجه من المنزل "تي شيرت" أحمر وبنطلون أسود.



وأضاف: أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه.

وناشد شقيقه، عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم : 0556930555