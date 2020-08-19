شاهد.. وزير الطاقة السعودي يقدر ظروف نظيره الروسي المصاب بـ"كورونا" ويعطيه الكلمة

في بادرة إنسانية جميلة

في بادرة إنسانية جميلة، أعطى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الكلمة الأولى لوزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، تقديرًا لتحامله على ظروفه الصحية والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج.

يشار الى ان الوزير الروسي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان

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19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 08:10 PM

في بادرة إنسانية جميلة

شاهد.. وزير الطاقة السعودي يقدر ظروف نظيره الروسي المصاب بـ"كورونا" ويعطيه الكلمة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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في بادرة إنسانية جميلة، أعطى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الكلمة الأولى لوزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، تقديرًا لتحامله على ظروفه الصحية والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج.

يشار الى ان الوزير الروسي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا.

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