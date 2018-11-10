خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبوظبي

استعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدَيْن الشقيقَيْن

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر العوجا بالدرعية مساء اليوم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بسمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في بلده السعودية.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لسموه.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن فهد بن خالد، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

فيما حضره من الجانب الإماراتي مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشماسي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد بن مبارك المزروعي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم الهاشمي، ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي جاسم الزعابي، وعدد من المسؤولين.