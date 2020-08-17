تبوك.. تخفيض رسوم 186 مدرسة أهلية إلى 50% للفصل الدراسي الأول

من ضمنها مدارس عالمية ورياض أطفال

أعلنت قيادة الإدارة العامة للتعليم مبادرة "بنيان"، يمثلها مكتب التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية في منطقة تبوك، تخفيض الرسوم الدراسية لـ 186 مدرسة أهلية للفصل الدراسي الأول إلى 50٪ .

جاء ذلك، بعد لقاء جمع الإدارة بملاك المدارس الأهلية صباح اليوم، وانطلاقًا من الجهود المتواصلة والإجراءات التي تبذلها القيادة الحكيمة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، من أجل سلامة المواطنين والمقيمين من جهة، وتخفيف الآثار الاقتصادية، ولاستمرار تعليق حضور الطلاب والطالبات إلى المدارس، واستمرار مسيرتهم الدراسية عن بعد لمدة سبعة أسابيع.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية هذه المبادرة الوطنية، التي ستخدم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعة نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ترسخ الواجب الوطني الذي قدمه ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم.

ونوه مدير التعليم بتوجيهات وحرص وزارة التعليم في هذا الصدد لخدمة الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية وأولياء أمورهم.

ولفت إلى متابعة واهتمام أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزبز، وعنايته بالعمل التعليمي في المنطقة، ومبادراته الوطنية المتنوعة، في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة.