يشبه الدماغ البشري.. مخلوق غامض يظهر بإحدى الشواطئ الأسترالية

إحدى السكان تَخَدّرت يدها عند ملامسته.. ومختص: مخلوق من الكيسيات

ظهر على جزيرة بروني الأسترالية مخلوق غريب يشبه الدماغ البشري.

ونشرت راكيل ويليامز إحدى سكان الجزيرة على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة المخلوق الغامض؛ مشيرة إلى أنها لامست الحيوان فشعرت بأن يدها تَخَدّرت؛ وفقًا لـ"The Sun".

وكتبت "راكيل" على الفيسبوك: "هل يمكن لأحد أن يقول لي ما هذا؟ أنا وأمي لا نزال نراها على الشاطئ".

من جهتهم قال بعض المستخدمين مازحين: "لقد فقد شخص ما عقله"؛ بينما أشار آخرون إلى أنه قنديل بحر غير عادي.

وفقًا للدكتور سيمون غروف، أمين علم الحيوانات اللافقارية في متحف ومعرض الفنون في تسمانيا؛ فمن المحتمل أن يكون المخلوق من الكيسيات. هذا حيوان لا فقاري يعيش في المحيطات، ويعيش بتثبيت نفسه إلى شيء ما. ولم يستبعد البعض أن هذا الحيوان هو قلم بحر (نوع من أنواع الكرجان البحري)، يمكن أن تُخدر الأطراف عند لمسه.

ونقلت "سبوتنيك عربي" عن صحيفة "ذا صن"، أنه تم العثور على بقايا المخلوق الغامض على شاطئ في المملكة المتحدة في الثاني من نوفمبر الجاري.