دماءٌ في المحافظة الهادئة.. قتلى وجرحى في انفجار مُدَوٍّ يهز البصرة

جراء دراجة نارية مفخخة في المنطقة القديمة.. أنباء عن 7 ضحايا

سقط عدد من القتلى والجرحى، الثلاثاء، جراء انفجار وقع في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ووقع الانفجار جراء دراجة نارية مفخخة في منطقة البصرة القديمة.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن شهود عيانٍ قولهم إن الانفجار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى؛ بينما قالت تقارير إعلامية إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في الانفجار.

ولم يصدر على الفور بيانٌ عن السلطات العراقية بشأن الحادث.

وأظهرت صورٌ جرى تداولها النيرانَ وقد اشتعلت في دراجة نارية وسيارة أخرى بالقرب من أحد الجسور في البصرة.

وتُعتبر محافظة البصرة هادئةً أمنيًّا، ولم تشهد هجمات إرهابية منذ سنوات طويلة.