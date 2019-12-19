"الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع وزير خارجية إريتريا

استعرض سُبل تطور العلاقات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي.