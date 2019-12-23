"سعود القحطاني" بعد تبرئته ينظم شعرًا: برَّأني اللي كلنا باحتكامه

نظم المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني قصيدة بعد تبرئته اليوم لعدم وجود أي دليل ضده، حملت عنوان: "برأني اللي كلنا باحتكامه".

وقال في مطلع قصيدته التي لقيت انتشارًا واسعًا في "تويتر".

يالله ياللي بيدك أمر القيامه

ويموت بأمرك حي ويعيش مولود

ترزقني الشكر الجميل بتمامه

على ظهور الحق والعالم شهود

وزاد:

برأني اللي كلنا باحتكامه

شرع الله العادل وهو خير معبود

وإلى نص القصيدة: