"الصحة" تعلن تسجيل 3183 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 223327

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 09 يوليو 2020، تسجيل 3183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 223327 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3046 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 161096 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2100 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 60131 والحالات الحرجة 2225 حالة .