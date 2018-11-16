"تعليم الليث" يطرح وظائف "حراس أمن" في عدة مدارس

يشترط في المتقدم حسن السيرة والسلوك وألا يكون "متقاعدًا"

أعلنت إدارة ‫التعليم بمحافظة الليث، عن بدء التقديم لشغل عدد من الوظائف بمسمى "حراس أمن" في عدد من المدارس، من خلال التوظيف القائم بالتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة التابعة لشركة "تطوير".

وحددت الإدارة شروطًا للقبول تتضمّن: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن ٣٠ عامًا ولا يزيد على ٥٥ عامًا لوظائف مدارس البنين، وألا يقل عمره عن ٤٥ ولا يزيد على ٦٠ عامًا لوظائف مدارس البنات.

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم حاملًا لشهادة الثانوية فما دونها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن تكون لديه صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية، وأن يكون "لائقًا طبيًّا"، وألا يكون "متقاعدًا" أو "مرتبطًا بوظيفة أخرى".

كما تضمنت الشروط: التقيد بالزي المحدد لأداء العمل، وأن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج "ساعد" بوزارة الخدمة المدنية.



وأوضحت الإدارة أن ساعات العمل اليومية ثماني ساعات، وستكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع.

ولفتت إلى أن آخر موعد لاستقبال ملفات التقديم، هو يوم الخميس ١٤/ ٣/ ١٤٤٠هـ، وأن مقر التقديم بمقر إدارة الأمن والسلامة المدرسية بمبنى الشؤون المدرسية للإدارة في الليث، لافتة إلى ضرورة أن يحضر المتقدم ملفًّا به كافة المسوغات والشهادات المطلوبة.

