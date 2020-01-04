تقنية VAR تحضر في منافسات الإبل وتحكم بإعادة شوط "المشالع"

استُخدمت للفصل بين متسابقيْن

حضرت تقنية VAR في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة اليوم السبت، وأعادت شوط "المشالع" في مسابقة "الطبع".

وكانت لجنة التحكيم الخاصة بالطبع استعانت بـتقنية الـ VAR في منافسات شوط "المشالع" بعد حدوث لبس في عرض المتسابق ذيب الفديع، وتحديداً في دائرة المنتصف، لذلك تم إعادة الشوط للمتسابقين ذيب الفديع شباب العتيبي وعبيد سعود فهد الخيوط؛ للفصل بينهما.

ويعرف شوط "المشالع" مسابقة الطبع بجمع القطيعين المتسابقين و"تنويخ" رحولي الإبل في دائرة وضعتها لجنة التحكيم، ومن ثم يقوم كل صاحب رحول بالسير فجأة في اتجاه معاكس ومن تسير إبله بمجملها خلف رحلوه يعتبر الفائز.

وتعتبر مسابقة الطبع أحد المنافسات النوعية التي استحدثتها إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ لعرض مهارات طبع الإبل، وتستهدف خلالها المهتمين والمدربين لطبع الإبل؛ لإبراز مدى تجاوب الإبل مع راعيها ومنافسة أهل الطبع على استجابة الإبل لأصواتهم واستجابتها لندائهم بعد قيادتها من الرحول.