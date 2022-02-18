باريس.. هل يتم حظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية في فرنسا؟

الأحزاب اليمينية المتطرف تعد القضية ضد الرياضيات المسلمات

أُعلن عن إحالة مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية، إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، بعد أن رفض مجلس الشيوخ الفرنسي التصويت على التشريع المقترح.

قضية الحجاب في فرنسا، بدأت تتصاعد قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وركوب اليمين المتطرف الفرنسي الموجة وتصعيدها.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري اليميني المتطرف، قد اقترح في يناير تعديلاً على مشروع قانون من شأنه أن يحظر ارتداء الرموز الدينية الواضحة في جميع الرياضات التنافسية.

وعارضت حكومة تيار الوسط برئاسة إيمانويل ماكرون؛ وحلفاؤها، الذين يتمتعون بأغلبية في الجمعية الوطنية، التي لديها حق التصويت النهائي، هذه الخطوة.