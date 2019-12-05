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"دير مول" أشارت إلى أنها تمثل تهديدًا دوليًّا

فرنسا: أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية مخالفة للأمم المتحدة

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أعلنت فرنسا اليوم (الخميس)، أن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تتّسق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يؤيد الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول، في إفادة يومية على الإنترنت: "عبرنا مرارًا عن بواعث قلقنا القوية إزاء أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية التي لا تتّسق مع التزاماتها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، والتي تمثل تهديدًا للأمن الدولي".



ودعت فون دير مول إيران لاحترام كل التزاماتها بموجب هذا القرار.