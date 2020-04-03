بريطانيا تسجل 684 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

ترفع ضحايا المرض في البلاد إلى 3605 أشخاص

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 684 حالة وفاة، ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفادت السلطات في بيان أنه بهذه النتيجة ارتفع عدد ضحايا المرض في البلاد إلى 3605 أشخاص، مقارنة مع 2921 ضحية أمس.