بريطانيا تسجل 684 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 684 حالة وفاة، ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت السلطات في بيان أنه بهذه النتيجة ارتفع عدد ضحايا المرض في البلاد إلى 3605 أشخاص، مقارنة مع 2921 ضحية أمس.
بريطانيا فيروس كورونا الجديد
ترفع ضحايا المرض في البلاد إلى 3605 أشخاص
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 684 حالة وفاة، ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت السلطات في بيان أنه بهذه النتيجة ارتفع عدد ضحايا المرض في البلاد إلى 3605 أشخاص، مقارنة مع 2921 ضحية أمس.