الإمارات تسجّل 1,230 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شفاء 1,386 حالة يرفع الإجمالي إلى 175,865

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و ست وفيات.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن ارتفاع إجمالي الإصابات 199,665 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات 653 حالة، مشيرة إلى شفاء 1,386 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 175,865 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442 02:25 PM

شفاء 1,386 حالة يرفع الإجمالي إلى 175,865

الإمارات تسجّل 1,230 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و ست وفيات.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن ارتفاع إجمالي الإصابات 199,665 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات 653 حالة، مشيرة إلى شفاء 1,386 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 175,865 حالة.

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الإمارات فيروس كورونا الجديد

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