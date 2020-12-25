الإمارات تسجّل 1,230 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شفاء 1,386 حالة يرفع الإجمالي إلى 175,865

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و ست وفيات.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن ارتفاع إجمالي الإصابات 199,665 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات 653 حالة، مشيرة إلى شفاء 1,386 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 175,865 حالة.