الإمارات تسجّل 1,230 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و ست وفيات.
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن ارتفاع إجمالي الإصابات 199,665 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات 653 حالة، مشيرة إلى شفاء 1,386 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 175,865 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد
شفاء 1,386 حالة يرفع الإجمالي إلى 175,865
سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و ست وفيات.
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن ارتفاع إجمالي الإصابات 199,665 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات 653 حالة، مشيرة إلى شفاء 1,386 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 175,865 حالة.