بين تنبيه متقدم وإنذار جديد.. ترمومتر "الأرصاد" يرصد "التقلبات" عبر 15 تنبيهًا

هطولات وأتربة تتسيد معها الرياح النشطة ورؤية شبه منعدمة تمتد أحيانًا إلى الغد

12 منطقة و15 تنبيهًا.. هكذا كانت حصيلة تنبيهات الأرصاد خلال الساعات الماضية؛ وذلك لحالات مناخية تراوحت بين الهطولات والأتربة، وتتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم، وبعضها قد يمتد لصباح الثلاثاء؛ وذلك تزامنًا مع حالة التقلبات الحالية التي تعيشها أجواء المملكة.

الحدود الشمالية

ولمنطقة الحدود الشمالية، صدر ثلاث تنبيهات، الأول تنبيه متقدم، وتحديث لموقع الإنذار لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى السادسة مساء اليوم بالعويقيلية ورفحاء وعرعر.

والتنبيه الثاني كان إنذارًا جديدًا لحالة أمطار رعدية، مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى السادسة مساء اليوم بالعويقلية وطريف وعرعر.

وصدر للمنطقة تنبيه ثالث، وهو تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى السادسة مساء اليوم برفحاء.

الرياض

وصدر للرياض تنبيه متقدم، وتحديث لموقع وفترة الإنذار، لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية وتساقط للبرد وسيول حتى الرابعة مساء اليوم بالدوادمي، والزلفي، والعاصمة، والغاط، والقويعية، والمجمعة، وثادق، وشقراء، وعفيف.

الشرقية

تنبيه متقدم وتحديث لموقع وفترة الإنذار، لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية وتساقط للبرد وسيول حتى الثانية و25 دقيقة ظهر اليوم بالأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وبقيق، والحفر، ورأس تنورة.

تبوك

وصدر لمنطقة تبوك تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم بتبوك وتيماء.

مكة المكرمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى العاشرة مساء اليوم بأضم، والخرمة، والطائف، والعرضيات، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية، وميسان.

الباحة

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية بالباحة، والمخواة، والحجرة، والعقيق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة حتى التاسعة مساء اليوم.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية وتدنٍّ في الرؤية حتى منتصف الليل ببيشة وتثليث، كما صدر للمنطقة تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى التاسعة مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

جازان

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

نجران

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية حتى السادسة مساء اليوم بشرورة.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم بالحائط، والشملي، والسليمي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية حتى الخامسة مساء اليوم بالقريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل.