"أبشر" تتيح 8 خدمات جديدة إلكترونيًّا دشنها وزير الداخلية.. هنا التفاصيل والشروط

في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة في مجال التحوُّل الرقمي

دشَّن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم في ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية خدمات جديدة عدة في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة (2030)، ومن ذلك تحقيق التحوُّل الرقمي في إجراءاتها وخدماتها كافة، وتمكين جميع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل رقمي آمن.

ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدَّمة من وزارة الداخلية وفق الشروط والضوابط المعتمدة، التي تحفظ الحقوق، وتتيح للجهات المنفذة التأكد من البيانات المدخلة في نظام "أبشر". وجاءت الشروط للخدمات الجديدة على النحو الآتي:

تجديد الهوية الوطنية

يمكن للمواطنين التجديد في حال تبقى على صلاحية الهوية الوطنية ١٨٠ يومًا أو أقل. ويتحقق النظام من المواصفات الفنية للصورة، وتطابُق الصورتَيْن القديمة والجديدة. وسداد رسوم خدمة التوصيل شرط لإتمام طلب التوصيل.

شروط إصدار بدل فاقد/ تالف

إمكانية استخدام الصورة السابقة نفسها في حال لم يتم مرور ٧٢٠ يومًا على التغيير، إضافة إلى إمكانية رفع صورة جديدة.

لا يمكن للمستفيد القيام بطلب في ظل وجود طلب قيد المعالجة.

لا يمكن للمستفيد طلب الخدمة عند وجود غرامات مالية مسجَّلة عليه من الأحوال.

لا يمكن للمستفيد طلب خدمة الهوية الوطنية بدل فاقد بدون بلاغ بدل فاقد مسجَّل للنسخة الحالية.

شروط الصورة لتنفيذ خدمات الهوية الوطنية إلكترونيًّا

1- صيغة الصورة:2000 JPEG.

2- حجم الصورة لا يتجاوز 1 MB.

3- أبعاد الصورة من مضاعفات 2*3.

• ينبغي أن تكون ملوَّنة، وذات خلفية بيضاء.

• يُشترط أن تكون الصورة حديثة (تم التقاطها قبل 6 أشهر على الأكثر).

• يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة، وبدون تعابير، وخالية من مساحيق التجميل.

• يجب أن لا تشوب الصورة أي طيات، أو بقع حبر، أو ثقوب.

• يجب أن تُبيِّن الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

الإضاءة

• يجب أن تُبيِّن الصورة عيون الشخص مفتوحة وواضحة جدًّا، ولا ينبغي أن يتخلل الصورة أي انعكاس ضوئي أو توهُّج أو ظلال يُخفي لون الجِلد الطبيعي.

• يجب تجنُّب العيون الحمراء الناتجة من الانعكاس الضوئي للكاميرا.

• لا تُقبل الصور المعدَّلة باستخدام برامج الكمبيوتر.

• لا تُقبل الصور بالنظارات.

• لا تُقبل الصور بالعدسات اللاصقة التي تُخفي لون العين.

للرجال: لبس الغترة مع مراعاة ألا يؤثر ارتداؤها على المظهر العام للشخص، وألا يحجب الملامح الأساسية للوجه.

للنساء: لبس الحجاب مع تغطية الشعر والعنق، ومراعاة ألا يؤثر ارتداؤه على المظهر العام للشخص، وأن لا يحجب الملامح الأساسية للوجه.

خدمات الجوازات للأسر الحاضنة

المستفيدون "المواطنون". وهي خدمة تُمكِّن الفرد الحاضن من إصدار جواز السفر للأيتام إلكترونيًّا.

لإصدار الجواز يجب التحقق من الآتي:

وجود عنوان واصل لك مسجَّل في أنظمة البريد السعودي؛ وذلك لإيصال الجواز المصدر إليه.

يمكن إصدار الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان عمر المستفيد أقل من 21 عامًا.

سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد.

سداد رسوم إصدار الجواز.

وجود المستفيد داخل المملكة العربية السعودية.

أن لا يكون لدى المستفيد جواز سفر.

تجديد رخصة السلاح

خدمة تُمكِّن "المواطن" المستفيد من تجديد رخصة سلاح سابقة إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة القطاع.

إذن إصلاح المركبة

خدمة تُمكِّن المواطنين والمقيمين من التقديم للحصول على ورقة الإصلاح لمركباتهم إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة القطاع.

يجب ألا يكون على المستفيد تعميم "إلقاء قبض" في نظام المطلوبين.

يجب ألا يكون على المركبة المراد إصدار ورقة إصلاح لها أي تعاميم (سرقة، مطلوبة لنقل الملكية).

للتقديم على طلب إصدار ورقة إصلاح لحادث مسجل يتم التحقق من قواعد العمل الآتية:

- يجب أن تكون فترة التقديم خلال 90 يومًا من تاريخ تسجيل الحادث.

يمكن للمستفيد إصدار أكثر من ورقة إصلاح للمركبة في الوقت نفسه طالما أن كل ورقة مرتبطة بحادث مختلف.

وللتقديم على طلب إصدار ورقة إصلاح لحادث غير مسجَّل يتم التحقق من قواعد العمل الآتية:

- لا يمكن للمستفيد التقديم على أكثر من طلب للمركبة نفسها في السنة الميلادية نفسها .

الكفالة الإلكترونية للمرور

خدمة تُمكِّن المواطنين والمقيمين من إتمام إجراءات الكفالة إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة القطاع. يجب أن تتوافر الشروط الآتية في الكفيل لإنشاء كفالة جديدة:

سعودي الجنسية.

أكبر من 18 عامًا.

الوجود داخل المملكة العربية السعودية.

التسجيل والتفعيل في منصة أبشر.

ألا يكون مدرجًا في نظام المطلوبين بحالة "يقبض عليه"، مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات.

أن لا يكون مسجلاً كمكفول على قضية سابقة للقطاع المحدد نفسه.

أن لا يتجاوز عدد الكفالات السارية له اثنتين كحد أقصى للقطاع المحدد نفسه .

يجب أن تتوافر الشروط الآتية في المكفول لإنشاء كفالة جديدة:

الوجود داخل المملكة العربية السعودية.

وجود قضية واحدة على الأقل مدرجة من قِبل الجهات الأمنية لترشيح المكفول للحصول على كفالة.

أن لا يكون مدرجًا في نظام المطلوبين بحالة "يقبض عليه"، مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات.

يجب أن لا يكون هناك كفيل آخر مسجل على القضية نفسها.

يجب أن يتم سداد رسوم الخدمة قبل إتمام العملية، ويتم إشعار الكفيل والمكفول برسائل نصية بعد الانتهاء من إجراءات الكفالة الإلكترونية.

في حال لم يكن للمكفول حساب مفعَّل في أبشر يتم إدخال رقم الجوال الخاص بالمكفول من قِبل الكفيل.

يتم إشعار الكفيل بعد الإفراج عن المكفول فيما يخص القضايا المرورية.

تقارير أبشر

خدمة تُمكِّن المواطن والمقيم من إصدار تقارير عدة (واستعراضها إلكترونيًّا من قِبل الجهات المستفيدة برقم الهوية والرقم المرجعي للتقرير)، ويشترط أن يكون المستفيد مسجلاً ومفعَّلاً في أبشر.

رخصة سير المركبة الإلكترونية

خدمة تُمكِّن المواطنين والمقيمين من إصدار رخص سير المركبة إلكترونيًّا بعد استكمال الإجراءات النظامية المعمول بها.

إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون خمس عشرة 15 سنة.

إضافة الأولاد في سِجل الأسرة.

تسديد رسم إصدار الجواز آليًّا.

موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز، ويجوز تفويض من يراه في خدمة (أبشر).

إحضار صورتَين حديثتَي التصوير، ملونتَين، والخلفية بيضاء، غير فوريتَين أو مسحوبتَين لصاحب الجواز.

تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيًّا، وإرفاق صورة من هوية ولي الأمر وسِجل الأسرة مع إحضار الأصل منهما للمطابقة.

عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات. ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قِبل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).