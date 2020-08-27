كورونا في 3 دول عربية.. العراق يسجل 3651 إصابة جديدة و440 حالة في ليبيا

الأردن: العدد الإجمالي للإصابات يرتفع إلى 1801

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 219435 إصابة في العراق .

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6740 حالة, وسجلت 3794 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 161009 حالة, فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات إلى 51686 إصابة, منهم 566 حالة في العناية المركزة.

ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، من أصل 2451 عينة، وتماثل 57 مصاباً للشفاء، في حين توفي 9 آخرون.

وقال المركز في بيان اليوم: إنه وزع عينات بواقع 680 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و664 عينة بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و404 عينات من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و244 عينة في مختبر مركز بنغازي الطبي.

وأضاف أن إجمالي الإصابات في ليبيا بلغت 12 ألفًا و274 حالة، منها عشرة آلاف و274 نشطة، وألف و209 متعافين، فيما بلغت حالات الوفاة 219 حالة منذ انتشار الوباء في مارس الماضي .

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1801 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و39 حالة محلية سجلت في العاصمة عمان ومدينة إربد ومحافظة البلقاء، مبينة في نفس الوقت تسجيل 9 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1364 حالة شفاء.