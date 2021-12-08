"مدن" تستقطب استثمارات جديدة على مساحة 400 ألف م2

تعزيزًا لحضورها على خارطة القطاع اللوجستي في المملكة

نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في استقطاب استثمارات لوجستية جديدة بمساحات تصل إلى 400 ألف م2 خلال العام 2021م، لترفع إجمالي المساحات اللوجستية المُخصّصة لأكثر من 3 ملايين م2 صعوداً من 2.7 مليون م2 نهاية العام 2020م.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي، قصي العبدالكريم، أن "مدن"، في إطار المبادرات المُوكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"؛ تسهم في تحوّل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصّـة عالمية للخدمات اللوجستية في مجالات النمو الواعـدة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن تعزيز القطاع اللوجستي، والنهوض بمنظومة الخدمات المساندة، وتوطين سلاسل الإمداد بالمدن الصناعية يُمثّل أهدافاً رئيسة لاستراتيجية "مدن" نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، من أجل جذب الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة ونقل وتوطين المعرفة إلى القطاع الصناعي بالمملكة.

وأردف: "مدن" وقّعت العديد من العقود اللوجستية النوعية، التي توفّر خدمات النقل والتخزين وخدمات الطرف الثالث (3PL)، وتسهم في تحقيق الأمن الطبي والغذائي اتساقاً مع رؤية المملكة 2030 أبرزها مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" لإنشاء مستودعات دوائية وطبية في عدد من المدن الصناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 450 ألف م²، وتوقيع عقود لوجستية مع صيدليات "الدواء" لإقامة مستودعات طبية ودوائية إضافية بمساحة 22 ألف م² في مدينة سدير للصناعة والأعمال.

وتابع: تم أيضاً استقطاب الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" لإقامة مستودعات غذائية في المدينة الصناعية بمكة المكرمة على مساحة 8 آلاف م²، وتخصيصُ أراضي مستودعات مبرّدة غذائية على مساحة 40.000 م2 في المدينة الصناعية الثالثة بجدة.

وقال "العبدالكريم": "مدن" أطلقت مؤخراً منتج "أرض وقرض لوجستي" بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي مع منح المستثمرين الجدد عقوداً طويلة الأمد قد تصل إلى 50 عاماً، حيث يستهدف تعزيز الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وتسهيل ممارسة الأعمال واستقرارها، واختصار الوقت والجهد على المستثمرين بالمدن الصناعية من خلال النافذة المُوحدة للأرض والقرض اللوجستي، فضلاً عن تقليل مخاطر استئجار الأرض قبل الحصول على قرض للتنفيذ.

وأشار إلى أنضمام "مدن" رسمياً إلى لجنة الخدمات اللوجستية التابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، الأمر الذي يسهم في تعزيز وجودها ضمن خارطة القطاع اللوجستي للمملكة.

وتم الإعلان عن إنشاء أول ساحة للحاويات في المدن الصناعية بالمملكة، وذلك في المدينة الصناعية الثالثة بجدة على مساحة 10.809م² تستوعب 5 آلاف حاوية، مع إتاحة خدمات تخزين الحاويات الجافة والمبردة، والتخليص الجمركي، إضافة إلى نقل وتعبئة وتفريغ البضائع من وإلى المصانع والمستودعات.

ولفت المتحدث إلى أن مشروع ساحة الحاويات يسهم في تيسير حركة الاستيراد والتصدير لشركاء "مدن" الموجودين بالمدن الصناعية، ومن ثم رفع معدل الصادرات الوطنية، وهي خطوة أولى نحو تعزيز الاستثمارات في هذا المجال المهم ضمن منظومة الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية.

يذكر أن "مدن" تُقدّم العديد من المنتجات الصناعية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص ومنها منتج الحلول اللوجستية كأراضٍ مُوزعة في مناطق رئيسة بالمملكة، تسمح بالتخزين، وتُعد كمحطات لتوزيع البضائع، رُوعي فيها أن تكون مناسبة للحركة المرورية الكثيفة.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.