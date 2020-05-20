"محافظ صامطة": ذكرى بيعة ولي العهد مناسبة عزيزة يتجدد فيها الولاء لهذه البلاد الطيبة

هنّأ القيادة وجدد الولاء لاستكمال المنجزات التنموية وتحقيق الرؤية

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، باسمه وباسم ورؤساء مركزي السهي والقفل، ومديري الدوائر الحكومية، ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ورعاه- بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي ومبايعة سموه وليًّا للعهد.

وقال "زعلة": إن ذكرى بيعة سمو سيدي ولي العهد ذكرى عزيزة يتجدد فيها الولاء لحكومة هذه البلاد الطيبة.

وأضاف: نؤكد البيعة لسموه ونجددها ونحن معه قلبًا وقالبًا كبيرًا وصغيرًا في السراء والضراء والمنشط والمكره، معه لتنمية هذه البلاد وتحقيق رؤية سموه المباركة التي سوف تحقق تنمية مستدامة لأبناء المملكة العربية السعودية وفق خطط مدروسة وخط سير للمجد والعلياء بعون الله وتوفيقه.

وسأل المولى عز وجل أن يُديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حفظهما الله.