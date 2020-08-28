زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال باكستان

دون وقوع خسائر بشرية

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم، دون أن ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت هيئة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على بُعد 16 كيلومتراً جنوب غرب مدينة فتح جنك القريبة من العاصمة إسلام آباد، كما شعر بالزلزال سكان المناطق الشمالية من باكستان بما في ذلك مدينة إسلام آباد.