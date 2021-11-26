"التسوية الودية" بالرياض تنهي دعوى جماعية بالصلح

من خلال تسليم أجور متأخرة تجاوزت 700 ألف ريال

تمكّن فريق إدارة التسوية الودية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لإحدى شركات المقاولات؛ حيث تقرر الصلح بناءً على استمرار العلاقة العمالية وصرف الأجور المتأخرة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي، أن إنهاء الدعوى الجماعية المتعلقة بـ68عاملاً، جاء من خلال عقد جلستَيْ صلح، ثم تشكيل فريق ميداني للوقوف على مقر المنشأة وتسليم الأجور المتأخرة بقيمة تتجاوز سبعمائة ألف ريال، والتأكيد على صرف الأجور في أوقاتها المحددة.