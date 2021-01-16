بعد مليونَيْ ضحية.. الأمم المتحدة تدعو لتوحيد الصفوف لمواجهة كورونا

حشد الجهود لتنفيذ أكبر عملية تطعيم عالمية يشهدها التاريخ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم إلى توحيد صفوفها في مواجهة فيروس كوفيد 19، الذي تجاوز عدد وفياته حاجز المليونَي شخص.



وأوضح غوتيريش في رسالة له اليوم أن الأمم المتحدة تعمل على دعم البلدان من أجل حشد الجهود لتنفيذ أكبر عملية تطعيم عالمية يشهدها التاريخ.



وأشار إلى أن بعض البلدان تسعى إلى إبرام صفقات جانبية، ويبلغ الأمر بها إلى حد شراء كميات من اللقاحات تفوق حاجتها.. داعيًا البلدان إلى أن تلتزم بإتاحة الفائض عن حاجتها من جرعات اللقاح؛ فمن شأن ذلك أن يسهم في تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم على وجه الاستعجال درءًا لانهيار النظم الصحية.