مليشيا الحوثي ترتكب 10 آلاف حالة انتهاك بمحافظة مأرب منذ 2014

وفق تقرير حقوقي رسمي طالب بتصنيفها مجموعة إرهابية

كشف تقرير حقوقي رسمي وقوع 9958 حالة انتهاك ضد المدنيين، قامت بها مليشيات الحوثي الانقلابية منذ أغسطس 2014م حتى أغسطس 2017م في المناطق التي سيطرت عليها من محافظة مأرب.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسانبمأرب أن الانتهاكات توزعت بين القتل والإصابةلنساء وأطفال، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والتفجير للمباني والمنازل والمساجد والأعيان الثقافية، وتهجير المدنيين.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الانقلاب الحوثية مجموعة إرهابية من جراء الانتهاكات والأعمال التي قامت وتقوم بها بحق المدنيين الآمنين.