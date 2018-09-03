السفارة في اليابان تنبّه السعوديين: 21 Jebi سيصل الليلة

دعت إلى توخي الحيطة والحذر والاتصال بها حال أي طارئ

نبّهت سفارة خادم الحرمين في طوكيو المواطنين السعوديين في اليابان بأنه من المتوقع وصول إعصار 21 (Jebi) لليابان مساء اليوم الاثنين، داعيةً إلى توخي الحيطة والحذر.

ودعت السفارة إلى عدم التردد في التواصل معها مباشرة في حال الطوارئ -لا قدّر الله- على الرقم المخصص لشؤون السعوديين 00819055833862 وعلى رقم 0335895242 رقم الملحقية للطوارئ 08079601536