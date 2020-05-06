ضبط ومصادرة وإتلاف 311 كجم أسماك فاسدة قبل تداولها في "بير الغنم" بالعمرة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، سيارة نقل مخالفة غير مهيأة لنقل المجمدات، تنقل أسماكًا مخالفة للاشتراطات الصحية في حي النوارية الشرقية.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، إن الفرق الرقابية التابعة للبلدية ضبطت 311 كجم أسماكًا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعد فحص المختصين لها اتضح فسادها مع انبعاث روائح كريهة وتغير في لونها وخواصها الطبيعية، بالإضافة إلى أن المركبة مخالفة لاشتراطات نقل اللحوم والأسماك، حيث تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وتأتي تلك الجهود ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على كل أمانات المملكة ضمن حملة "غذاؤكم أمانة".

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم وذلك بمتابعة من أمين العاصمة المقدسة.