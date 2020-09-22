"الصحة": تسجيل 552 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1185 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 330798 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1185 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 312684 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4542 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 13572 والحالات الحرجة 1121 حالة.