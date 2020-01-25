بسبب "خلع في الكتف".. الأهلي يعلن غياب السومة 14 يوماً

أعلن فريق الأهلي، غياب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوعين، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية تعرضه لخلع في الكتف.

وقال النادي في تغريدة: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي‫ عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة الفريق في الملحق الآسيوي التي ستقام الثلاثاء المقبل امام فريق استقلال الطاجكستاني.

وكان السومة خرج مصاباً في مباراة فريقه أمام الرائد بعد تسجيله هدفين قادت الفريق للفوز.

بسبب "خلع في الكتف".. الأهلي يعلن غياب السومة 14 يوماً

سبق - جدة: أعلن فريق الأهلي، غياب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوعين، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية تعرضه لخلع في الكتف.

وقال النادي في تغريدة: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي‫ عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة الفريق في الملحق الآسيوي التي ستقام الثلاثاء المقبل امام فريق استقلال الطاجكستاني.

وكان السومة خرج مصاباً في مباراة فريقه أمام الرائد بعد تسجيله هدفين قادت الفريق للفوز.