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يأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين

ضبط فسائل نخيل مخالفة لنظام الحجر الزراعي بمركز ينبع النخل

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ضبط مراقبو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، فسائل نخيل يقدر عددها بنحو 91 فسيلة غير مصرحٍ بنقلها ومخالفة لنظام الحجر الزراعي الداخلي.

أوضح ذلك المهندس سعد الصبحي؛ مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، وقال تمّ ذلك بالتعاون مع مركز ينبع النخل، والشرطة، والبلدية، وتم إتلاف ذلك، وتطبيق النظام على المخالف، يأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.