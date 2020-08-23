مدني جازان يُخمد حريقًا نشب في مجمع تجاري.. لا إصابات

اقتصر على مستودع للتخزين اليومي حيث تصاعدت أعمدة الدخان

باشرت فِرَق الدفاع المدني بجازان، حادثة حريق أحد المولات في مدينة جازان صباح اليوم، وكانت أعمدة الدخان قد شوهدت وهي تتصاعد من المجمع.

وأخمد "المدني" حريقًا اندلع في مجمع تجاري، واقتصر الحريق على مستودع للتخزين اليومي، دون أي إصابات ولله الحمد.

الدفاع المدني جازان

13

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 01:22 PM

اقتصر على مستودع للتخزين اليومي حيث تصاعدت أعمدة الدخان

مدني جازان يُخمد حريقًا نشب في مجمع تجاري.. لا إصابات

محمد المواسي

جازان

1 6,063

باشرت فِرَق الدفاع المدني بجازان، حادثة حريق أحد المولات في مدينة جازان صباح اليوم، وكانت أعمدة الدخان قد شوهدت وهي تتصاعد من المجمع.

وأخمد "المدني" حريقًا اندلع في مجمع تجاري، واقتصر الحريق على مستودع للتخزين اليومي، دون أي إصابات ولله الحمد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الدفاع المدني جازان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020