"المحمود" ينال الدكتوراه من جامعة الإمام

حصل الباحث خالد بن محمد المحمود مدير إدارة خدمات المستفيدين بمكتب التعليم الأهلي بالرياض، على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بحثه بعنوان: "تطوير الأداء المؤسسي لإدارات الموهوبين بالمملكة في ضوء مدخل قياس الأداء المتوازن.. تصور مقترح".

وتكونت لجنة المناقشة من كل من: الأستاذ الدكتور خالد عواض الثبيتي مشرفًا ومقررًا، الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز عضوًا، والدكتور سعد بن محمد المحيميد عضوًا. ألف مبروك.