بالصورة .. "الملك فهد الطبية" تعلن نجاح أول جراحة في المملكة بوساطة "الروبوت"

وصفته بالإنجاز الطبي .. تنفيذ عملية "تحويل مسار" لمريض سمنة عبر الرجل الآلي

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية نجاح أول جراحة في المملكة بوساطة "الروبوت"؛ واصفة الواقعة بأنها #إنجاز_طبي.

وقالت عبر حسابها بـ "تويتر" مساء أمس: أول عملية من نوعها في #المملكة_العربية_السعودية "تحويل مسار" لمريض سمنة بوساطة جهاز الرجل الآلي (الروبوت) ونبارك للفريق الطبي هذا الإنجاز المميز.

ونشر حساب "المدينة" على "تويتر" صورة تبيّن الرجل الآلي "الروبوت" الذي نفّذ العملية الجراحية النوعية في المملكة.