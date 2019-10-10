إزالة خطر الأسلاك المكشوفة بجوار إحدى الروضات بجدة

تجاوبًا مع "سبق" قامت بتغطيتها بعد أن وثَقها مواطن بحي مشرفة

غطّت الجهات المعنية، أسلاك عمود إنارة كانت مكشوفة، ملاصق لمدخل إحدى الروضات الحكومية الملحقة بالابتدائية الحادية والستين بعد المئة بحي مشرفة بمحافظة جدة؛ وذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق": "أسلاك عمود إنارة مكشوفة تُهدد طلاب وطالبات إحدى الروضات بجدة".

حيث قامت الجهات المعنية بتغطية الأسلاك المكشوفة بأحد الأعمدة الملاصق لإحدى الروضات الحكومية بحي مشرفة، والتي كانت تشكّل خطرًا كبيرًا على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وكان المواطن علي المرواني قد وثق يوم أمس، أحد أعمدة الإنارة القريب من مدخل الروضة الملحقة بالابتدائية الحادية والستين بعد المئة بحي مشرفة مكشوفة أسلاكها؛ حيث إن أغطية الأسلاك الكهربائية غير مغلقة، والأسلاك الكهربائية الخارجة في عمود الإنارة تشكّل خطرًا على الطلاب والطالبات، الذين لا يعون خطورتها؛ لاعتقادهم أن خطر كهرباء أعمدة الشوارع يكمن في أعلاها فقط.