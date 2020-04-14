البحرين تحول ساحة انتظار سيارات في مستشفى عسكري إلى وحدة لعلاج "كورونا"

تعتزم إنشاء 4 وحدات رعاية مركزة ميدانية أخرى

حوّلت البحرين ساحة انتظار سيارات متعددة الطوابق في مستشفى عسكري إلى وحدة رعاية مركزة تضم 130 سريراً لعلاج المصابين بـ"كوفيد-19" الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد، وتعتزم إنشاء أربع وحدات رعاية مركزة ميدانية أخرى.

وتم تجهيز جميع الأسرة في وحدة الرعاية المركزة في المستشفى العسكري بالرفاع جنوبي العاصمة المنامة بجهاز تنفس صناعي. وقالت السلطات إنها تعتزم زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 500 سرير بعد الانتهاء من إنشاء وحدات ميدانية أخرى في أنحاء البلد.

وقالت وزارة الصحة يوم الثلاثاء: إن البحرين سجلت 161 إصابة جديدة بـ"كورونا"، معظمها بين العمال الأجانب، مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 1522 حالة وسبع وفيات.

ولم تفرض البحرين حظراً للتجول أو إجراءات حجر صحي على أي مناطق للحد من انتشار الفيروس. ولا تزال شركة الطيران الحكومية تشغل بعض الرحلات. لكن البحرين أغلقت المدارس ومعظم الأماكن العامة مثل في ذلك مثل البلدان المجاورة.