بريطانيا تقدم مساعدات إنسانية لليمن بـ201 مليون دولار

ألمانيا دعمته بـ125 مليون يورو

أعلنت بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)؛ تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني (201 مليون دولار)، حسبما ذكر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي خلال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

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02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 07:41 PM

ألمانيا دعمته بـ125 مليون يورو

بريطانيا تقدم مساعدات إنسانية لليمن بـ201 مليون دولار

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)؛ تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني (201 مليون دولار)، حسبما ذكر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي خلال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

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