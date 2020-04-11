الولايات المتحدة تعلن جائزة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بـ "حزب الله" الإرهابي بالعراق

"كوثراني" تسلّم مهام التنسيق السياسي للجماعات المسلحة المدعومة من إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي، لمَن يوفر معلومات عن أحد قادة "حزب الله" الإرهابي في العراق، يُدعى "محمد كوثراني"؛ الذي يعد أحد مساعدي رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بالعراق مطلع العام.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في إعلانها عن المكافأة أن كوثراني؛ قد تسلم بعض التنسيق السياسي للجماعات المسلحة المدعومة من إيران، التي كان ينظمها سليماني سابقاً.

وأضافت "الخارجية": "بهذا الإطار، يقوم كوثراني بتنسيق مهام الجماعات العاملة خارج نطاق تحكم الحكومة العراقية، التي قامت بقمع المظاهرات والاعتداء على البعثات الدبلوماسية الأجنبية والانخراط في أنشطة إجرامية واسعة النطاق".

وأضافت الوزارة أنها توفر المكافأة لمَن يمنح معلومات تتعلق بنشاطات كوثراني؛ وشبكة اتصالاته ومعاونيه كجزءٍ من الجهود الساعية إلى كبح الميكانيكية المالية لـ "حزب الله" اللبناني الإرهابي.