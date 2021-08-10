الغذاء والدواء تنصح: احفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص ولا تحفظها في الماء

قالت: يجب التأكد من تاريخ صلاحية العدسة وعدم استخدام عدسات شخص آخر

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة حفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص.

وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: نصائح عند استخدام العدسات اللاصقة حيث يجب التأكد من تاريخ صلاحية العدسة وعدم استخدام عدسات شخص آخر، إضافة إلى عدم تخزينها في الماء.

وأضافت الهيئة: ينصح باستبدال العدسات حسب توجيه الطبيب وفرك وغسل العدسات بالمحلول كل مرة مع تجنب الماء واللعاب.