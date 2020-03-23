الرياض.. فرضية لنقل حالة مشتبه إصابتها بـ"كورونا" لمواطن عائد من الخارج

نفّذها الهلال الأحمر بالتعاون مع الملك فهد الطبية للوقوف على جاهزية الفرق

نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، صباح أمس الأحد، فرضية مباشرة حالة (مشتبه إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد)، حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بلاغاً من مواطن قادم من خارج المملكة منذ يومين لديه أعراض إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وعلى الفور تم تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي، وتواصل الدائرة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة، وتم نقل المصاب لمدينة الملك فهد الطبية.

وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم وتم تعقيم السيارة بالكامل.

وتأتي هذه الفرضية للوقوف على استعدادات الهيئة على أرض الواقع في مباشرة حالات الاشتباه بالإصابة بـ"كورونا" المستجد، ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية، إضافة لتقييم على أرض الواقع من خلال فريق ترأسه مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي، وعضوية كل من: الشؤون الإسعافية، والعمليات والإدارة الطبية، والقيادة الميدانية، وإدارة الاتصال المؤسسي، مع تعاون فعال من مدينة الملك فهد الطبية سواءً في استقبال الحالة أو مشاركة في التقييم بإشراف ومتابعة من قائد الخدمات الطبية الإسعافية في المدينة الطبية.