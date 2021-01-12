قائد القوات البرية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

في مقر مركز اللقاحات بأرض المعارض في الرياض

تلقى قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير

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12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442 03:07 PM

في مقر مركز اللقاحات بأرض المعارض في الرياض

قائد القوات البرية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تلقى قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير

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